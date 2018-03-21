Работу приостановят все визовые центры Польши в РФ

Все визовые центры Польши, расположенные на территории Российской Федерации, приостанавливают свою работу с 27 марта 2018 года. Уже с 23 марта подать заявление и документы на польскую визу можно будет по предварительной записи в консульском отделе посольства Польши в Москве, передает РБК.

Визовый провайдер VFS Global, работающий по контракту с польскими властями отмечает, что с 21 марта визовые центры только выдают готовые документы.

Решение о приостановке работы визовых центров не имеет политического подтекста, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина «Интерфаксу».

Визовые центры возобновят деятельность, как только новый контракт с компанией VFS Global вступит в силу. Это произойдет в начале апреля, добавила Тюрина.

Ранее в среду глава МИД Польши заявил, что Варшава считает необходимым продолжить политический диалог с Россией, но с учетом поведения Москвы в отношении партнеров.