Глава МИД Польши выступил за прагматичные отношения с Россией‍

Польша считает необходимым продолжить политический диалог с Россией, но с учетом поведения Москвы в отношении партнеров. Об этом в среду, 21 марта, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович, выступая с программной речью в сейме страны.

«В интересе Польши и Европы прагматичные отношения с Россией», — цитирует министра «РИА Новости».

По его словам, позицию страна будет вырабатывать совместно с партнерами из НАТО и ЕС.

Также Чапутович рассказал, что размещение на территории Европы соединений Вооруженных сил США необходимо, чтобы обеспечить безопасность всем европейским странам.

«Военное присутствие США в Европе имеет фундаментальное значение для обеспечения военной безопасности в Европе и Польше», — сказал Чапутович, передает «Федеральное агентство новостей».

Министр добавил, что Польше по-прежнему поддерживает введение свободного прохода военных по территории стран НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России.



