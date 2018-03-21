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Глава МИД Польши выступил за прагматичные отношения с Россией‍

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Фото: TASS/Zuma/Wiktor Dabkowski
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Польша считает необходимым продолжить политический диалог с Россией, но с учетом поведения Москвы в отношении партнеров. Об этом в среду, 21 марта, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович, выступая с программной речью в сейме страны.

«В интересе Польши и Европы прагматичные отношения с Россией», — цитирует министра «РИА Новости».

По его словам, позицию страна будет вырабатывать совместно с партнерами из НАТО и ЕС. 

Также Чапутович рассказал, что размещение на территории Европы соединений Вооруженных сил США необходимо, чтобы обеспечить безопасность всем европейским странам. 

«Военное присутствие США в Европе имеет фундаментальное значение для обеспечения военной безопасности в Европе и Польше», — сказал Чапутович, передает «Федеральное агентство новостей».

Министр добавил, что Польше по-прежнему поддерживает введение свободного прохода военных по территории стран НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России.

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