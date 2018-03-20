Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой на выборах

Президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Об этом заявил шеф канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, Дуда «не считает, что это хороший момент для поздравлений».

При этом чиновник не исключил, что польский президент направит «формальные, дипломатичные поздравления» по случаю инаугурации.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней. Явка составила 67,4%.

С победой Путина уже поздравили многие иностранные лидеры. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, японский премьер Синдзо Абэ, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Испании Мариано Рахой, президенты Египта, Сирии, Венесуэлы, Венгрии и Сербии, лидеры большинства стран СНГ.