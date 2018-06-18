Премьер-министра Чехии не устроил проект нового бюджета Евросоюза

Проект нового семилетнего бюджета Евросоюза неприемлем для Чехии, заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

По его словам, документ «несовершенен, так же как и тот бюджет, который действует в настоящее время».

Глава правительства недоволен тем, что выделяемые Чехии от Евросоюза средства идут не на прямые инвестиции в экономику страны, а расходуются на всевозможные другие цели.

«Мы хотим добиться на период с 2021 года, чтобы деньги тратились эффективно, а не расходовались на какое-то обучение, повышение квалификации и так далее», — приводит слова Бабиша ТАСС.

В Евросоюзе планирование бюджета происходит на семилетний период. Проект бюджета должны одобрить все страны-члены. Дискуссия о параметрах нового бюджета ЕС на 2021–2027 годы стартовала в январе этого года.

В феврале глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК считает необходимым сократить после 2020 года расходы бюджета на сельское хозяйство и политику сплочения.