«Европа должна вернуть свою красоту»

Греция работает над улучшением отношений Евросоюза и России. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел этой страны Никос Кодзиас, посетивший Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он также рассказал об ожиданиях от нынешнего туристического сезона, проблемах Евросоюза, значении соглашения о переименовании Македонии, поблагодарил Москву за поддержку по кипрскому вопросу и пожелал сборной России по футболу добиться наилучших результатов.

— Три года назад вы говорили, что Греция выступает против усиления санкционного давления на Россию. Как вы сейчас относитесь к санкционной политике Евросоюза? Как санкционная война с Россией отразилась на греческой экономике?

— Греческая экономика — прежде всего в области сельского хозяйства — испытывает большие проблемы в связи со спадом экспорта наших товаров. В общем я считаю, что санкции не самый рациональный инструмент дипломатии. Греция работает над улучшением взаимопонимания между ЕС и Россией, а также над исчерпанием причин, которые привели к санкциям. Я часто говорю, что Евросоюз ввел санкции против такого количества стран, что в конечном итоге группа государств, против которых действуют эти ограничения, превратится в наиболее мощные экономики мира.

м11 Премьер-министр Македонии Зоран Заев обращается к СМИ по поводу соглашения с Грецией об официальном наименовании республики Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

— На днях было достигнуто историческое соглашение между Грецией и Бывшей Югославской Республикой Македонией о переименовании последней. Получается, теперь путь в ЕС и НАТО для Северной Македонии открыт? И если ее население на референдуме не поддержит соглашение Афин и Скопье, что будет делать Греция?

— Во-первых, я надеюсь, что население скажет «да», поскольку это достаточно хорошее и сбалансированное соглашение. Это договоренность win-win, то есть беспроигрышная для обеих сторон. Я считаю, что референдум — часть ратификации соглашения в соответствии с решениями руководства Северной Македонии. Он должен привести к ратификации соглашения. Вхождение Северной Македонии в НАТО и ЕС — выбор этой страны. Мы просто не будем этому мешать и даже поддержим ее европейский курс. Урегулирование этого вопроса отвечает национальным интересам как Северной Македонии, так и Греции. Эта проблема формально существует последние 20 лет, а в реальности — уже 75. Я часто говорю, что история должна служить для нас школой, а не тюрьмой.

— Греция уже довольно долго испытывает экономические трудности. Согласно прогнозам, выйти из кризиса стране поможет увеличение турпотока. При этом Греция — одно из излюбленных направлений у российских туристов. Сколько россиян ежегодно посещают Грецию и какие ожидания у вас в этом году?

— В прошлом году более 900 тыс. россиян посетили Грецию. Одни из лучших туристов — из России. Они образованны, очень любят Грецию и знают ее историю. Есть и особая группа туристов из РФ — паломники. Ведь православие — то, что объединяет наши народы. Безусловно, туризм — одна из важнейших отраслей. В этом году Греция побьет все рекорды — мы ожидаем более 32 млн туристов со всего мира. Это примерно в три раза больше, чем население нашей страны. Надеюсь, и число россиян в этом году тоже увеличится.

v22 Афины, Греция Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

— Кроме того, у россиян есть высокий интерес к покупке недвижимости в Греции. Заметен ли рост вложений граждан РФ в греческую недвижимость?

— Действительно, наблюдается рост вложений россиян в греческую недвижимость — особенно тех, кто заинтересован в получении так называемой золотой визы (Golden Visa позволяет получить вид на жительство и выдается при покупке недвижимости и других способах инвестиций. — «Известия»). Но я думаю, что стимул для большинства россиян — красота нашей страны и то чувство дружбы, которое испытывает среднестатистический гражданин РФ к Греции. После восьми лет мы наконец-то выходим из экономического кризиса. Рост ВВП на 2%, конечно, небольшой. Но это явно лучше, чем дефицит, который у нас был. Ведь это был самый большой послевоенный кризис — мы потеряли 28% нашего ВВП.

— Если говорить о кризисе — в СМИ появилась информация, что министры финансов ЕС в конце июня должны подтвердить выход вышей страны из восьмилетней программы поддержки Брюсселем. Рассчитываете ли вы, что Евросоюз спишет долги Греции?

— Нет, вопрос списания долгов не стоит вообще. Но в соглашении — когда нас обязали принять меры — говорится, что будут введены некоторые ограничения по долговым обязательствам и предоставлены наиболее благоприятные условия для дальнейшей выплаты этих долгов.

— Некоторое время назад лидеры Кипра и непризнанного Северного Кипра заявляли о скором прорыве в отношениях, который, однако, так и не произошел. Каковы перспективы урегулирования кипрского вопроса?

— Во-первых, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за позитивную позицию, которой она придерживается на протяжении многих лет. Позицию, которая опирается на принципы и международное право. Мы хотим, чтобы Кипр стал полноценным государством — членом ООН. Чтобы это произошло, необходимо отменить право вмешательства или так называемые гарантии третьих стран. Поскольку, как вы знаете, часть Кипра находится под оккупацией турецких войск. Формально странами-гарантами выступают Греция, Великобритания и Турция. Мы сказали, что готовы отказаться от таких прав. У Турции, видимо, есть затруднения с адаптацией к миру XXI века. Никто не может устанавливать протекторат над другим государством. Надеюсь, мы покончим с этим.

м33 Киев, Украина Фото: Global Look Press/Aziz Karimov

— На Украине проживает довольно большая греческая община. Как Афины относятся к принятому Киевом закону об образовании, который, например, активно критикует Венгрия? Греция обеспокоена судьбой украинских греков?

— Мы говорим о людях, которые являются греками по происхождению и живут там тысячелетиями. В Мариуполе, в частности, насчитывается 160 тыс. жителей греческого происхождения. Во время военных конфликтов им было нелегко. Мы оказали людям материальную и финансовую поддержку, создали центр оказания медицинской помощи, стараемся обеспечить детям летний отдых в Греции. Но самое главное — мы хотим, чтобы конфликты и споры были исчерпаны, а Минские соглашения реализованы.

Что же касается преподавания на родном языке, это затрагивает не столько греков, сколько румын и венгров. Мы публично выразили свою солидарность, выступив с устными и письменными обращениями. По нашему мнению, украинское руководство должно проявлять чувствительность к таким вопросам. Мы хорошо понимаем наших венгерских друзей, переживаем и беспокоимся о них.

— На фоне Brexit все чаще возникают разговоры о кризисе Евросоюза. Какие основные трудности сейчас есть у ЕС?

— У ЕС одна фундаментальная проблема. Сейчас у Евросоюза больше негативная, нежели позитивная повестка дня. Она потеряла свою привлекательность. Мы, страны юго-восточной Европы вместе с Вышеградской группой, взяли на себя инициативу, в рамках которой обсуждаем будущее Европы. Необходимо реанимировать ту причину, по которой Евросоюз когда-то был создан. Надо найти точки, которые привлекали бы людей. Необходимо, чтобы ЕС не ограничивался торгово-экономическим сотрудничеством или санкциями против третьих стран. Мы должны снова обрести себя.

Вы же знаете, откуда взялось наименование Европы? Из греческой мифологии, когда Зевс искал самую красивую женщину, которой оказалась сама Европа. А нашел самую привлекательную женщину в Ливане — совсем не в современной Европе. Европа должна вернуть свою красоту.

м44 Сочи, Россия Фото: REUTERS/Hannah McKay

— Греция — родоначальница спортивных традиций. Ведь Олимпийские игры зародились в Элладе. 14 июня в России стартовал ЧМ-2018 по футболу. Что бы вы могли пожелать россиянам и всем любителям футбола?

— Я желаю, чтобы все люди, которые приедут в эти дни в Россию на чемпионат мира, замечательно провели время. А российскому народу было приятно от того, что чемпионат проводится у них в стране. Я желаю сборной России добиться наилучших результатов. Сборной Греции, к сожалению, не удалось отобраться на чемпионат. Но приехал я (смеется).