ЕС и Греция достигли соглашения по реформам

Еврокомиссия (ЕК) и власти Греции достигли соглашения по пакету реформ, необходимых для четвертой оценки институтами ЕС выполнения Афинами условий программы макрофинансовой помощи этой стране.

«Миссия институтов в Афинах завершена. <…> Соглашение будет представлено Еврогруппе 24 мая 2018 года», — приводит агентство ТАСС сообщение ЕК.

Также в документе говорится о согласии греческих властей выполнить требования «как можно скорее в преддверии Еврогруппы 21 июня 2018 года». Контакты между институтами ЕС и Афинами продолжаются.

Переговоры о четвертой оценке реформ проводились в Афинах с февраля. Предполагается, что в августе Греция выйдет из программы финпомощи объемом более €80 млрд, для оказания которой от греческих властей потребовали выполнения жестких мер по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. В случае положительной оценки Греции будет дано разрешение на получение очередных траншей кредита.