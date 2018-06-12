Прямой эфир

Скопье и Афины договорились переименовать Македонию

0
Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скопье и Афины достигли «хорошего соглашения» по вопросу официального наименования Республики Македония, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в прямом эфире греческого телевидения.

«Скопье внесет изменения в конституцию... Это исторический шаг», — приводит его слова «РИА Новости».

Премьер уточнил, что теперь страна будет называться Северной Македонией, хотя 19 мая было согласовано название Илинденская Македония.  

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики ведется на протяжении уже 25 лет. Название страны полностью совпадает с названием северной греческой области. В Афинах опасались, что на этом основании Скопье будет предъявлять свои права на регион. В связи с этим Македония также не могла претендовать на вступление в ЕС и НАТО, поскольку в Греции блокировали любые переговоры на эту тему.

Против переименования страны в мае выступила македонская оппозиция. По их мнению, подобные меры подрывают перспективы решения многолетнего спора с Грецией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греческий министр обвинил Facebook в поддержке нацизма
Македонцы протестуют против смены названия страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017