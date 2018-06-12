Скопье и Афины договорились переименовать Македонию

Скопье и Афины достигли «хорошего соглашения» по вопросу официального наименования Республики Македония, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в прямом эфире греческого телевидения.

«Скопье внесет изменения в конституцию... Это исторический шаг», — приводит его слова «РИА Новости».

Премьер уточнил, что теперь страна будет называться Северной Македонией, хотя 19 мая было согласовано название Илинденская Македония.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики ведется на протяжении уже 25 лет. Название страны полностью совпадает с названием северной греческой области. В Афинах опасались, что на этом основании Скопье будет предъявлять свои права на регион. В связи с этим Македония также не могла претендовать на вступление в ЕС и НАТО, поскольку в Греции блокировали любые переговоры на эту тему.

Против переименования страны в мае выступила македонская оппозиция. По их мнению, подобные меры подрывают перспективы решения многолетнего спора с Грецией.