Оппозиция Македонии не поддержала переименование страны‍

Главная оппозиционная партия Македонии не поддержала новое название страны, предложенное премьер-министром бывшей югославской республики Зораном Заевым по итогам переговоров с греческим коллегой Алексисом Ципрасом.

«ВМРО-ДПМНЕ не поддержит изменение конституции с целью изменения конституционного названия [страны]», — заявил Христиана Мицкоски, лидер Внутренней македонской революционной организации — Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ).

Мицкоски отметил, что подобное изменение подрывает перспективы решения многолетнего спора с Грецией. При этом для изменения названия требуется поддержка со стороны главной оппозиционной партии, сообщает Reuters.

Новое название бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) — Илинденская Македония — было согласовано Афинами и Скопье 19 мая. Название ссылается на Илинденское восстание 1903 года против Османской империи, произошедшее в Ильин день (2 августа). Сейчас в этот день Македония празднует главный государственный праздник — День республики.

Заев отмечал, что название будет постепенно вводиться после референдума.

Скопье и Афины пытаются разрешить спор по поводу названия Македонии на протяжении 30 лет. Название страны полностью совпадает с названием северной греческой области. Греция добивается изменения названия и блокирует вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.