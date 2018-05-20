Задержаны два подозреваемых в нападении на мэра греческих Салоников

Греческая полиция сообщила о задержании двух мужчин, которые предположительно участвовали в нападении на мэра Салоников Янниса Бутариса.

Речь идет о двух гражданах страны 20 и 36 лет. Один из задержанных является уроженцем Грузии, информирует Афинское агентство новостей АМНА.

В настоящий момент полицейские устанавливают личности лиц, участвовавших в нападении, изучаются фото- и видеоматериалы.

Инцидент произошел 19 мая на памятных мероприятиях в годовщину геноцида понтийских греков в период 1914–1923 годов в Османской империи.

Участники акции выразили недовольство появлением Бутариса, который выступает за укрепление отношений с Турцией. Градоначальника окружили десятки человек, стали его оскорблять, а затем и вовсе избили. Чиновник был госпитализирован, однако на следующее утро его выписали из больницы.