Мэра греческих Салоников Янниса Бутариса госпитализировали после нападения 19 мая во время мероприятий, посвященных геноциду понтийских греков в Турции. Об это информирует телеканал «Би-би-си».

Накануне по всей Греции жители вспоминали погибших соотечественников, которые были убиты в Османской империи в период с 1914 по 1923 год. Тогда турки уничтожили более 350 тыс. коренных греков, проживавших в Понте.

На мероприятии возле Белой башни в Салониках толпа окружила градоначальника. Люди начали оскорблять мэра, а некоторые стали его бить и бросать в него бутылки с водой. Сторонники главы города помогли ему быстро покинуть мероприятие. Отмечается, что недовольство толпы могло быть связано с политикой Бутариса, который выступает за укрепление торговых связей с Турцией. Кроме того, мэр согласовал проведение гей-парада Thessaloniki Pride в День памяти.

Как информирует телеканал, после инцидента сторонники Янниса Бутариса помогли ему добраться до больницы. Он провел ночь под присмотром врачей. Правительство Греции и оппозиция осудили действия националистов, назвав их фашистскими.

Ранее немецкие СМИ предостерегли вооруженные силы ФРГ от мыслей о противостоянии с Россией и возрождении плана «Барбаросса».