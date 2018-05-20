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Немецкая газета предостерегает бундесвер от возрождения плана «Барбаросса»

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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
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Немецкое издание Junge Welt призвало вооруженные силы Германии отказаться от любых мыслей о противостоянии с Россией и возможном возрождении плана «Барбаросса», разработанного для нападения на Советский Союз в 1941 году.

Как пишет автор статьи, «немецкая армия не является реликвией холодной войны», однако не предназначена для «гуманитарных интервенций».

«Последний такой случай (применения оружия. — iz.ru), план «Барбаросса», закончился в 1945 году безоговорочной капитуляцией», — напоминает журналист.

Автор отмечает, что, когда дело касается России, бундесвер должен «извлечь уроки прошлого». Также в материале подчеркивается, что возможный «поход НАТО на Россию обернется провалом».

«Оно ведь называется министерством обороны, а не министерством войны. <…> После провала двух попыток подчинить Россию мало что указывает на успех возможной третьей попытки», — заключается в статье.  

Ранее 19 мая шведская газета Svenska Dagbladet опубликовала статью, в которой заявлялось, что вторжение в ряд стран, в том числе в Россию, может обернуться настоящим кошмаром для любого захватчика. Потенциальному захватчику стоит быть готовым к сложному климату и географическим особенностям страны, а сами русские обладают богатым опытом ведения войн. 

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