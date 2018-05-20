Пенс призвал Грецию продолжать диалог с Македонией о названии страны

Вице-президент США Майк Пенс указал премьер-министру Греции Алексису Ципрасу на необходимость продолжить работу с Македонией для согласования нового названия бывшей югославской республики.

«Они согласились, что у сторон есть историческая возможность решить эту проблему. Вице-президент призвал премьер-министра Ципраса продолжить работу с премьер-министром [Македонии Зораном] Заевым по взаимоприемлемому соглашению», — приводит агентство «РИА Новости» заявление Белого дома.

Также Пенс выразил благодарность Ципрасу за содействие в решении вопроса, которое «будет способствовать стабильности и миру в регионе».

Ранее 19 мая Заев сообщил, что Афины и Скопье согласовали новое название бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) — стороны условились на Илинденской Македонии. По словам Заева, внутри страны название будут вводить постепенно после референдума по данному вопросу.

Название ссылается на Илинденское восстание против Османской империи, произошедшее в 1903 году в Ильин день (2 августа). Сейчас в этот день Македония празднует главный государственный праздник — День республики.

Скопье и Афины на протяжении 30 лет пытаются разрешить спор по поводу названия Македонии, которое полностью совпадает с названием северной греческой области. Греция добивается изменения названия и блокирует вступление страны в Евросоюз и НАТО.