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Еврокомиссия назвала подходящие для сокращения расходов отрасли

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Thierry Roge
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после неформального саммита ЕС заявил, что ЕК считает необходимым сократить после 2020 года расходы бюджета на сельское хозяйство и политику сплочения. Речь идет о сокращениях расходов бюджета ЕС после выхода из объединения Великобритании.

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23 февраля лидеры 27 государств ЕС на саммите обсудили затраты Евросоюза и финансовый план на период после Brexit.

На той же конференции глава Евросовета Дональд Туск отметил, что лидеры государств согласны с возможностью увеличить расходы бюджета ЕС на борьбу с нелегальной миграцией, оборону и безопасность.

Также главы государств и правительств 27 стран Евросоюза поддержали сокращение состава Европарламента после Brexit.

Ранее в феврале координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что при выходе из ЕС Великобритания столкнется с препятствиями в сфере торговли и услуг.

Великобритания покинет ЕС к концу марта 2019 года, вследствие этого бюджет Евросоюза потеряет €13 млрд в год в период с 2021 по 2027 год.

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