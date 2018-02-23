Швеция не намерена платить больший взнос в ЕС

Швеция не будет платить больший взнос в Евросоюз, который может подняться после выхода из сообщества Великобритании. Об этом информировал общественность премьер-министр Стефан Лёвен в пятницу, 23 февраля.

Такое заявление он сделал перед неформальным саммитом в Брюсселе, призвав своих коллег подумать о справедливых вкладах в общий бюджет.

«Швеция принимает свою долю ответственности, но мы не намерены увеличивать ее. Другие также должны участвовать в этом и платить», – цитирует его ТАСС.

Ожидается, что на встрече лидеров ЕС будет обсуждаться жизнь сообщества после Brexit и в частности, как заменить долю финансирования со стороны Великобритании, когда та покинет союз.

14 февраля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство не позволит остановить Brexit.

По его словам, некоторые люди намерены повернуть вспять результат референдума 23 июня 2016 года и нарушить волю народа. Джонсон уверен, что это стало бы «чудовищной ошибкой», а значит, допустить этого власти Великобритании не должны. Также министр высказался, что все, у кого имеются сомнения и страхи из-за Brexit, должны верить, что проект станет национальным достоянием и является поводом для надежды.