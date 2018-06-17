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Более 600 мигрантов с судна Aquarius прибыли в порт Валенсии

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Фото: REUTERS/Heino Kalis
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Свыше 600 мигрантов с судна Aquarius, которых неделей ранее не приняли итальянские власти, 17 июня прибыли в испанский порт Валенсиия.

В Испанию мигрантов привезли на трех судах, сообщает газета El Pais. На борту Aquarius находились 106 человек. Еще 274 нелегала доставило судно, принадлежащее итальянской береговой охране. На борту корабля ВМС Италии оказалось порядка 250 человек.

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Операцию по приему мигрантов в порту Валенсии координировал Красный Крест. Сотрудники полиции устанавливают личности прибывших людей.

Нелегалам разрешат находиться в Испании 45 дней, после чего им придется запросить убежище или вид на жительство согласно нормам миграционного законодательства.

История с нелегалами стала резонансной 10 июня, когда власти Италии не дали причалить судну Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee, перевозившему свыше 600 спасенных нелегальных мигрантов.

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