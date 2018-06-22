Корабль дальше не идет

На неформальной встрече лидеров европейских стран, которая 24 июня пройдет в Брюсселе, будет обсуждаться создание специальных центров для мигрантов на севере Африки. Именно оттуда большинство жителей Черного континента пытаются проникнуть в ЕС. Эту информацию «Известиям» подтвердил официальный представитель австрийского правительства Питер Лаунски-Тиффенталь. Австрия стала первой страной Евросоюза, предложившей вывести процесс приема беженцев за пределы объединения. На фоне решительного отпора мигрантам со стороны Италии и разногласий по теме беженцев в Германии до ужесточения своей миграционной политики, похоже, дозрели большинство стран Европы. В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев «Известиям» рассказали, что организация также будет привлечена к созданию центров для нелегалов.

Согласно черновику финального заявления для саммита лидеров Евросоюза 28-29 июня, попавшего в распоряжение ряда британских СМИ, спасенных в Средиземном море мигрантов больше не будут направлять в ближайшую страну Европы. Вместо этого их планируется отвозить в некие «пункты высадки» на территории третьих стран — скорее всего, на севере Африки. Речь в этом случае с большой долей вероятности идет о Тунисе. Рвущихся в Европу мигрантов будут в прямом смысле сортировать: на тех, кто реально «нуждается в международной защите», и тех, кто пытается покинуть родину по экономическим соображениям.

— Ключевыми элементами здесь являются усиление борьбы с незаконной миграцией, а также сильная и эффективная защита внешней границы. Незаконные мигранты должны быть остановлены на границах, снабжены продовольствием, если это требуется, и впоследствии перемещены обратно в страны происхождения. Если подобный вариант невозможен (по закону беженцев нельзя возвращать в страны, признанные небезопасными для их жизни. — «Известия»), они должны получить временное убежище в центрах, расположенных в безопасных третьих странах. В настоящее время ведутся переговоры о создании таких центров, — сообщил «Известиям» официальный представитель правительства Австрии Питер Лаунски-Тиффенталь.

Одна из главных целей создания пунктов для беженцев за пределами ЕС — разубедить людей пускаться в опасные морские путешествия по Средиземному морю. По данным Всемирной организации по миграции, в 2017 году при попытке добраться от берегов Африки до Европы погибло 3,1 тыс. человек, годом ранее их было свыше 5 тыс.

Но руководствуются европейские лидеры не только беспокойством за чужие жизни, но и политическими соображениями. Вопрос об отношении к беженцам уже рассорил Восточную и Западную Европу в первую волну миграционного кризиса в 2015 году: достаточно вспомнить попытки Венгрии и Словакии оспорить в Европейском суде навязанные Брюсселем квоты на прием мигрантов. Теперь разногласия возникли уже между странами Западной Европы.

На прошлой неделе глава итальянского МВД и лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини, пришедший к власти в том числе и на волне антимигрантских настроений в стране, отказался принимать принадлежащее правозащитникам судно Aquarius с подобранными в море 630 африканцами на борту. Не приняла корабль и Мальта. Лишь спустя несколько дней мигрантов приютила у себя Испания. Этот случай вызвал резкую критику Рима со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и ответное пожелание Маттео Сальвини не учить итальянцев «щедрости, единству и приветливости». Глава МВД добавил, что отныне порты страны закрыты для мигрантов, и через пару дней развернул от берегов Италии еще два судна с беженцами.

Примечательно, что ранее Италия, являвшаяся для африканских нелегалов основными воротами в Европу, часто критиковалась различными правозащитными организациями. Однако на этот раз ее действия, по сути, вызвали, понимание.

— Недавние события в Средиземном море показали: нам нужен предсказуемый механизм высадки людей, которых спасли в море. А вслед за высадкой — механизмы распределения ответственности, помогающие избежать ситуаций, когда страны наказывают за то, что их одних, как на амбразуру, бросают разбираться с мигрантами, — сказал «Известиям» представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер.

По его словам, управление станет одной из организаций, которые ЕС планирует привлечь к созданию мигрантских центров в третьих странах.

Серьезным свидетельством того, что миграционную политику в рамках всего Евросоюза пора менять, стал и раскол в немецких правящих кругах. На днях глава МВД Германии Хорст Зеехофер, возглавляющий Христианско-социальный союз (ХСС, входит в правящую коалицию), выдвинул ультиматум канцлеру Ангелы Меркель. Если в течение двух недель она не договорится с европейскими партнерами об эффективных мерах борьбы с нелегальной миграцией, МВД начнет масштабную высылку тех, кто получил отказ в предоставлении убежища в ФРГ.

Угроза подействовала: уже в воскресенье в Брюсселе пройдет созванная по инициативе Ангелы Меркель встреча по проблемам мигрантов с участием ее коллег из Франции, Италии, Испании, Греции, Болгарии и Австрии.

— Отношение Меркель к мигрантам, которое мы наблюдали в 2015 году, конечно, изменилось. Но она всё еще думает: если она закроет границу, то потеряет душу, а если полностью ее откроет — потеряет власть. Поэтому и она, и Макрон пытаются найти некий третий путь, — сказал «Известиям» старший советник французского L'Institut Montaigne Доминик Муази.

Если Париж и Берлин пока колеблются между национальными интересами и гуманитарными соображениями, то Австрия, вскоре приступающая к председательству в Евросоюзе, явно нацелена на ужесточение режима пропуска мигрантов. Именно австрийский канцлер Себастьян Курц в начале июня выступил с идеей решать вопрос с беженцами за пределами ЕС (ранее он предлагал отправлять их на остров Лампедуза, а недавно не исключил и вариант с Албанией). Тогда эту идею, открыто поддержанную Данией, большинство стран отвергли. Но сейчас, судя по планам создания центров для мигрантов на севере Африки, этот настрой кардинально поменялся.