Число вынужденных переселенцев в мире достигло 68,5 млн человек

Число людей, вынужденных покинуть свои дома, за прошедший год увеличилось на 2,9 млн и достигло 68,5 млн. Такие данные приводятся в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«По состоянию на конец 2017 года 68,5 млн человек покинули свои дома, в том числе 16,2 млн были вынуждены уехать в течение года», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, каждый день жилище покидают 44,5 тыс. человек или два человека в секунду.

Доля беженцев, покинувших родину из-за конфликтов или преследования, достигает 25,4 млн человек, а число соискателей убежища в других странах, которые пока не получили ответа от властей, составляет 3,1 млн. При этом специалисты отмечают сокращение числа внутренних переселенцев — за год показатель снизился на 300 тыс. человек и составил 40 млн. «Количество вынужденных переселенцев на 2017 год эквивалентно населению Таиланда. Во всех странах как минимум один человек из 110 был вынужден покинуть свой дом», — заключили в управлении.

Так, наибольшее число вынужденных переселенцев зарегистрировано в Сирии — 12,6 млн человек, из которых 6,3 млн — беженцы. На втором месте находится Колумбия (7,9 млн), а за ней следуют Южный Судан (4,4 млн), Ирак (3,3 млн) и Сомали (3,2 млн).

Рейтинг стран, принявших больше всего беженцев, возглавила Турция (3,5 млн). За ней следуют Пакистан (1,4 млн), Уганда (1,4 млн) и Ливан (около 1 млн). Германия стала единственной европейской страной, вошедшей в десятку рейтинга, она занимает шестое место (970 тыс. человек).

«Для решения проблемы вынужденных переселенцев необходим новый, гораздо более всеобъемлющий подход, чтобы странам и объединениям не приходилось справляться с этим в одиночку», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны не разделять детей и родителей при борьбе с нелегальными мигрантами.