Меркель предупредила об «эффекте домино» из-за контроля на границе ФРГ

Меры по контролю над миграционными потоками на границе Германии могут привести к негативному «эффекту домино» в Евросоюзе, заявила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы договорились, что в интересах Германии — упорядочить миграционные потоки в сотрудничестве с нашими европейскими соседями, поэтому мы думаем, что несогласованная отправка беженцев с границ ФРГ может привести к негативному «эффекту домино», — цитирует Меркель «Интерфакс».

При этом канцлер заявила о готовности запретить въезд в страну беженцам, зарегистрированным в других странах ЕС.

«В будущем мы не будем впускать тех беженцев, которые, в соответствии с Дублинским соглашением, были уже зарегистрированы в одной из затронутых миграционным кризисом стран», — сказала глава немецкого правительства.

Меркель 28 и 29 июня на саммите ЕС обсудит с европейскими партнерами двухсторонние соглашения в сфере миграционной политики.

За решение не пускать в Германию зарегистрированных в других странах беженцев выступает Христианско-социальный союз Хорста Зеехофера. Канцлер с этим предложением была не согласна.

Теперь она заявила, что готова согласиться с предложением Зеехофера, но после консультаций с главами стран ЕС.