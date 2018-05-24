«Жертвы современного рабства — 25 млн человек»

В 71% случаев жертвами торговцев людьми становятся женщины и девочки, сообщила специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова. Тема противодействия работорговле будет затронута во время дискуссий о роли частного сектора в предотвращении этого явления, которые пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума. Мадина Джарбусынова прилетела в Россию специально для участия в мероприятии, где обсуждаются не только экономические, но и политические, и гуманитарные вопросы.

В интервью «Известиям» спецпредставитель ОБСЕ рассказала о росте числа детей, вовлеченных в преступный бизнес, взаимодействии криминальных группировок с террористическими организациями и вкладе России в борьбу с торговлей людьми, а также о тренингах ОБСЕ по противодействию этой угрозе, которые впервые пройдут на русском языке уже нынешней осенью.

— Какой регион сегодня можно назвать наиболее проблемным в плане торговли людьми? И с чем это связано?

— На всех международных площадках — ОБСЕ, ООН, Совета Европы и других — мы постоянно говорим: ни одно государство в мире не может с уверенностью сказать, что оно не сталкивается с проблемой торговли людьми. Часто эта проблема не зависит от геополитического положения страны или социально-экономической ситуации. К сожалению, случаи торговли людьми в целях сексуальной или трудовой эксплуатации (наиболее распространенных форм) наблюдаются практически во всех государствах. Наряду с этим появляются новые формы. Например, торговля людьми — особенно детьми — с целью вовлечения их в преступную деятельность, торговля людьми с целью изъятия органов и тканей, суррогатного материнства. Одна из наиболее современных форм — домашнее рабство, то есть эксплуатация в домашних условиях, а также на фермах, в сельском хозяйстве.

madina1 Случаи сексуальной и трудовой эксплуатации наблюдаются практически во всех государствах Фото: Global Look Press/blickwinkel/S. Rocker

Проблема в том, что это — очень скрытый вид криминала, при этом проще организуемый, нежели другие распространенные виды преступлений, и очень прибыльный. Согласно различным исследованиям, это даже более прибыльно, нежели торговля оружием или наркотиками. Преступники очень ловко используют современные информационные технологии. Зачастую и вербовка, и сексуальная эксплуатация осуществляются в онлайн-режиме.

Сейчас мы проводим исследование на основе существующих на территории государств — членов ОБСЕ судебных дел о связи торговли людьми с вовлечением граждан в деятельность террористических группировок. И первые его результаты показывают: это можно расценивать как новую форму торговли людьми. Окончательные результаты исследования, которым уже заинтересовались в ООН и других организациях, будут опубликованы в конце года.

— Насколько миграционный кризис в Европе усилил эту проблему? Можно ли сказать, что беженцы оказались самой уязвимой группой?

— Сейчас заметен спад миграционных потоков, которые были большой проблемой для Центральной и Западной Европы в 2015–2016 годах. Ведь государства принимают превентивные меры. Тем не менее среди беженцев, пытающихся пересечь Средиземное море, потенциально велико число людей, попадающих в Европу при помощи контрабандистов и криминальных группировок. Люди вынуждены платить огромные суммы за каждый промежуточный этап передвижения, оказываясь в долговой зависимости. То есть фактически речь также идет о торговле людьми. Мы разработали амбициозный инновационный проект обучения специалистов в сфере борьбы с торговлей людьми на миграционных маршрутах. И с 2016 года его осуществляем: помещаем людей в условия, близкие к реальности, симулируем разные ситуации. Как итог, государства-участники обращаются к нам с просьбой продолжить проведение этих тренингов. Уже поступили обращения от нескольких стран с просьбой провести подобные мероприятия не только на английском, но и на национальных языках. Мы уже реализовали такой проект в Италии, сейчас к нам обратилась Франция.

madina2 Cреди беженцев велико число людей, попадающих в Европу при помощи контрабандистов и криминальных группировок Фото: Global Look Press/ZUMA/Jesus Merida

Проведя анализ, мы пришли к выводу, что для стран восточного региона ОБСЕ тренинги на английском затруднительны из-за недостаточного знания языка. Поэтому сейчас мы разрабатываем аналогичный симуляционный тренинг для субрегиона, где все понимают друг друга на русском языке. Планируем провести его на базе регионального хаба по противодействию глобальным угрозам в Астане. Первый тренинг на русском должен пройти уже осенью.

— А сколько людей в мире находятся в зоне риска сегодня?

— К сожалению, точной статистики нет. Поэтому стоит задача разработать механизмы получения точной информации. Сейчас статистика основывается на тех данных, которые направляют нам государства — участники ООН. По разного рода причинам эта статистика не всегда соответствует реальным масштабам проблемы. Если говорить о конкретных цифрах, то еще в 2014 году ООН сообщала, что торговля людьми приносит ежегодную прибыль приблизительно в $150 млрд. По разным оценкам, сейчас жертвами современного рабства являются около 25 млн людей во всем мире. Примерно 64% из них подвергаются трудовой эксплуатации, 19% — сексуальной, остальное — иные формы рабства. По-прежнему наибольшее число жертв — женщины и девочки. По данным ООН, 71% идентифицированных жертв — лица женского пола, а 29% — мужчины и мальчики. При этом растет число пострадавших детей — оно оценивается примерно в 5,5 млн. Но надо понимать, что официальные цифры, предоставляемые государствами, ниже экспертных оценок. Дело в том, что речь идет о том виде преступления, когда жертвы очень мало сотрудничают с госорганами. Причин много. Например, неразвитая до должного уровня программа защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми. Людей и их родственников часто запугивают. А чтобы пойти на риск, человек должен быть уверен, что он защищен. Кроме того, с учетом стереотипов и менталитета многим мужчинам сложно признаться, что они стали жертвами трудовой эксплуатации, а тем более — сексуальной.

madina3 По данным ООН, 71% жертв торговли людьми — женщины Фото: Global Look Press/ZUMA/Dasril Roszandi

— В 2014 году после начала конфликта на юго-востоке Украины сообщалось о наличии проблемы торговли людьми в этой стране. Этот вопрос по-прежнему актуален?

— Конечно, конфликт на Украине не остался вне нашего поля зрения. Государства — участники ОБСЕ в 2014 году создали специальную мониторинговую миссию, которая работает в стране, способствует диалогу между сторонами. В Киеве работает офис координатора проектов ОБСЕ, давно занимающийся вопросами противодействия торговле людьми. С началом конфликта внимание было усилено. Мы постоянно работаем с наблюдателями, проводим тренинги. Через неделю собираюсь посетить Львов, Ивано-Франковск и Черновцы, где будем обучать наблюдателей идентифицировать людей, находящихся в группе риска, чтобы они могли своевременно информировать госструктуры. К сожалению, конфликт всегда способствует тому, что появляются преступные группировки, которые хотят «поймать рыбку в мутной воде», используют сложную социально-экономическую ситуацию. Мы выезжали в Харьков, Днепропетровск, Краматорск и Мариуполь. Я встречаюсь с представителями местных администраций.

— Вы имеете в виду администрации неподконтрольных Киеву территорий?

— Нет, на неподконтрольных территориях после 2014 года я не была. К сожалению, принятые ОБСЕ правила безопасности не позволяют мне пересечь линию разграничения. Хотя я бы хотела туда попасть. Но пока это вне моих возможностей.

madina4 Инсталляция в Киеве. 120 силуэтов символизируют 120 000 украинцев, которые стали жертвами торговли людьми с 1991 года Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko

— Одним из самых проблемных регионов в Европе, связанных с торговлей людьми, считается Косово. Какие меры принимает ОБСЕ, чтобы держать ситуацию под контролем?

— Проблемных регионов на пространстве ОБСЕ немало. Сигналы о торговле людьми поступают постоянно. В том числе из Косово. Проблема неоднократно поднималась на различных мероприятиях в рамках организации. В Приштине работает миссия ОБСЕ в Косово, которая сотрудничает с местными властями, чтобы противодействовать торговле людьми. Проблема остается, несмотря на то что были созданы европейские структуры по содействию местной власти.

Сейчас стоит задача вывести урегулирование данной проблемы на уровень всего западно-балканского региона в целом. Ведь преступники, криминальные группировки действуют, не признавая границ. И отпор им можно дать только в том случае, если будет налажено сотрудничество между всеми государствами региона. Мой офис реализует западно-балканскую инициативу по развитию подобного сотрудничества, в которую вовлечена и наша миссия в Косово.

— Вы собираетесь принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Как бы вы оценили вклад России в борьбу с торговлей людьми?

madina5 Сергей Лавров и Мадина Джарбусынова во время встречи в Москве Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Хотела бы отметить, что в феврале прошлого года я впервые побывала в России с официальным визитом, который дал возможность изучить законодательство государства, правоприменительную практику, взаимодействие органов. Ежегодно совершаю пять-шесть подобных визитов в разные страны. Моя поездка в Россию была очень насыщенной, состоялось множество встреч. Я бы хотела отметить, что представители Российской Федерации всегда активно участвуют в наших конференциях, в дополнительных встречах и семинарах. В прошлом году мы совместно с МИД РФ успешно провели конференцию по вопросам взаимодействия, партнерства госструктур и бизнеса в противодействии торговле людьми. Кстати, Россия уделяет много внимания как раз проблеме торговле детьми, торговле людьми в целях извлечения органов. Кроме того, мы отмечаем усилия РФ и по обеспечению защиты прав трудовых мигрантов. Ведь Россия — вторая страна в мире по количеству принимаемых трудовых мигрантов. Было отмечено и российское законодательство, направленное на противодействие сексуальному насилию над детьми.

Вместе с тем я бы рекомендовала вернуться к обсуждению специализированного закона по борьбе с торговлей людьми. В свое время в Государственной думе действовала рабочая группа во главе с Еленой Мизулиной, которая практически разработала данный законопроект, но потом он был отложен. Если сейчас его немного доработать с учетом новых нюансов, которые диктует время, то этот проект мог бы стать основой, на которой строилась бы комплексная борьба с торговлей людьми. Тем более что в рамках СНГ президентами был одобрен модельный закон по борьбе с этой проблемой.