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В Хорватии из рабства освобождены 59 китайцев

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Фото: Global Look Press/Alen Gurovic
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Хорватские полицейские ликвидировали два нелегальных колл-центра. Из плена были освобождены 59 граждан Китая.

В полиции отметили, что граждане КНР стали жертвами торговли людьми. В колл-центре их удерживали насильно и заставляли работать. В ходе операции полицейские задержали трех человек — гражданина Хорватии и двух китайцев, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, 48-летний хорват в районе Загреба арендовал два помещения с минимальными условиями для жизни.

Вербовкой китайцев занимался еще один гражданин Хорватии. Мужчина обещал иностранцам легкий и легальный заработок. Граждан Китая доставляли из соседней Словении, после чего у них отбирали документы и лишали доступа к свободным контактам.

Подозреваемые в торговле людьми были задержаны, в настоящий момент идет расследование.

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