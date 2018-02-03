В США учительница поясняла суть рабства, наступая на чернокожих учеников

В Нью-Йорке разгорелся скандал после того, как учительница, рассказывая о рабстве, просила некоторых чернокожих учеников лечь на пол, после чего наступала на них.

Как пишет New York Daily News, инцидент произошел в школе в Бронксе. По словам одного из учеников, при этом Патрисия Каммингс говорила: «Видите, каково это быть рабом?»

Отмечается, что дети и взрослые пришли в ужас, посчитав, что учительнице нужно усвоить урок, что такое расизм. Каммингс отстранили от занятий на несколько дней, однако позже она вернулась к исполнению своих обязанностей.

После огласки учительнице вновь запретили работать с детьми. В настоящее время идет расследование инцидента. Уточняется, что Каммингс белая, а в заведении учится 81% чернокожих и латиноамериканцев.

Ранее сообщалось, что в фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм, расизм, насилие и гомофобию.