Скандал из-за расистской одежды вспыхнул на Amazon

Скандал из-за расистской одежды магазина Styleart вынудил Amazon снять ее с продажи. Информацию об этом распространила Daily Mail в четверг, 25 января.

Поводом стали детские футболки с надписью Slavery gets shit done («Рабство помогает достичь результата») и изображением египетских пирамид, отмечает издание.

Свою отрицательную позицию к подобным шуткам выразил директор неправительственной организации по борьбе с рабством International Justice Mission UK Дэвид Уэстлейк, заметив, что зачастую производят такую одежду дети из стран третьего мира в нечеловеческих условиях.

В январе разгорелся скандал вокруг марки H&M после публикации плаката, на котором запечатлен темнокожий ребенок в толстовке с надписью Coolest Monkey In The Jungle («Самая классная обезьянка в джунглях»). В соцсетях рекламную кампанию сочли оскорбительный для чернокожих людей. Производитель одежды принес извинения и обещал «пересмотреть внутреннюю политику». При этом мама мальчика с баннера призвала мировую общественность не раздувать скандала, назвав инцидент «несуществующей проблемой».

13 января активисты леворадикальной партии ЮАР «Борцы за экономическую свободу» провели акции протеста у магазинов шведской компании H&M, которую обвиняют в расизме. Протестующие устроили погромы в столице страны Претории и Йоханнесбурге.