Радикалы в ЮАР разгромили магазины H&M

Активисты леворадикальной партии ЮАР «Борцы за экономическую свободу» провели в субботу, 13 января, акции протеста у магазинов шведской компании H&M, которую обвиняют в расизме. Протестующие устроили погромы в столице страны Претории и Йоханнесбурге.

Сообщается, что в Йоханнесбурге полиция вынуждена была вмешаться и применить против погромщиков резиновые пули. Протестующие не только устроили разгром в магазине, но и унесли часть вещей с собой. В районе Менлин столицы в Претории активисты раскидали стойки с одеждой.

Лидер партии Джулиус Малема отметил, что они не раскаиваются за свои действия и настаивают на полном закрытии всех магазинов шведского бренда в ЮАР.

«На территории всей Южной Африки магазины H&M должны быть закрыты, потому что они называют наших детей бабуинами», — цитирует Малема ТАСС.

Скандал вокруг H&M разгорелся после публикации плаката, на котором запечатлен темнокожий ребенок в толстовке с капюшоном с надписью Coolest Monkey In The Jungle («Самая классная обезьянка в джунглях»). В соцсетях рекламную кампанию сочли оскорбительный для чернокожих людей. Производитель одежды принес извинения и обещал «пересмотреть внутреннюю политику». При этом мама мальчика с баннера призвала мировую общественность не раздувать скандал, назвав инцидент «несуществующей проблемой».

Недовольство рекламной кампанией шведского бренда выразили многие темнокожие знаменитости. Канадский поп-певец эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом Weeknd, отказался сотрудничать с H&M. Музыкант заявил, что был «глубоко оскорблен».