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Кофе с изображением рабов убрали с полок супермаркета в Британии

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Фото: Global Look Press
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Британский супермаркет убрал с полок бренд итальянского кофе, когда покупатели начали жаловаться на упаковку продукта. На этикетке были изображены рабы на плантациях XIX века в Гватемале, сообщает Reuters.

«Мы извиняемся за любые оскорбления, причиненные изображениями на этих продуктах», — сказал агентству представитель компании.

Отмечается, что данный супермаркет имеет более 350 магазинов по всей Великобритании. Фотографии банки кофе появились на сайте Mirror

Ранее в соцсетях разгорелся скандал из-за новой коллекции шведской модной торговой сети H&M. В центре внимания оказался детский свитшот с казалось бы безобидной надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях», которую надели на чернокожего мальчика.

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