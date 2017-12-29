Химики раскрыли секреты заваривания кофе

Заваривание кофе холодным способом приводит к повышенному уровню концентрации кофеина в напитке, заявили химики из Университета Томаса Джефферсона в США

Исследование публикует Scientific Reports.

Химики изучили четыре вида кофе, использовали зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола, которые заваривали кипятком и холодным способом. В последнем случае приготовление занимало от 10 часов до суток в воде комнатной температуры.

В итоге оказалось, что при холодном заваривании кофе выделяется 1000 мг кофеина на литр напитка. А при приготовлении кофе кипятком — лишь 800 мг. Также исследователи выяснили, что концентрация кофеина достигает этих показателей уже после 6–7 часов холодного заваривания.

Ранее в декабре Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск жителя Ростова-на-Дону против «Макдоналдс» за пролитый на него кофе и постановил взыскать с компании 50 тыс. рублей морального вреда.