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Химики раскрыли секреты заваривания кофе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Заваривание кофе холодным способом приводит к повышенному уровню концентрации кофеина в напитке, заявили химики из Университета Томаса Джефферсона в США

Исследование публикует Scientific Reports

Химики изучили четыре вида кофе, использовали зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола, которые заваривали кипятком и холодным способом. В последнем случае приготовление занимало от 10 часов до суток в воде комнатной температуры.

В итоге оказалось, что при холодном заваривании кофе выделяется 1000 мг кофеина на литр напитка. А при приготовлении кофе кипятком — лишь 800 мг. Также исследователи выяснили, что концентрация кофеина достигает этих показателей уже после 6–7 часов холодного заваривания.

Ранее в декабре Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск жителя Ростова-на-Дону против «Макдоналдс» за пролитый на него кофе и постановил взыскать с компании 50 тыс. рублей морального вреда.

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