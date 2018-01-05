В Британии кофе на вынос хотят обложить налогом на одноразовую посуду
Британские парламентарии предлагают обложить кофе на вынос налогом на одноразовую посуду.
Так называемый «сбор за латте» составит примерно 25 пенсов (около $0,34 или 19 рублей).
С инициативой выступили члены комитета нижней палаты парламента Соединённого Королевства по окружающей среде, сообщает «РИА Новости».
В их докладе отмечается, что ежегодно в Великобритании выбрасывается 2,5 млрд одноразовых стаканов от кофе, что ведет к загрязнению природы.
Предполагается, что вырученные средства пойдут на улучшение инфраструктуры переработки мусора и усовершенствование специализированных заводов.
Кроме того, комитет хочет добиться полной переработки всех одноразовых стаканов к 2023 году.
Если же этого не произойдет, парламентарии предлагают запретить использовать такую посуду в кофейнях.
Некоторые заведения общественного питания в Великобритании сегодня делают скидки тем клиентам, которые приносят для покупки кофе свои собственные чашки.