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В Британии кофе на вынос хотят обложить налогом на одноразовую посуду

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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Британские парламентарии предлагают обложить кофе на вынос налогом на одноразовую посуду.

Так называемый «сбор за латте» составит примерно 25 пенсов (около $0,34 или 19 рублей).

С инициативой выступили члены комитета нижней палаты парламента Соединённого Королевства по окружающей среде, сообщает «РИА Новости».

В их докладе отмечается, что ежегодно в Великобритании выбрасывается 2,5 млрд одноразовых стаканов от кофе, что ведет к загрязнению природы.

Предполагается, что вырученные средства пойдут на улучшение инфраструктуры переработки мусора и усовершенствование специализированных заводов.

Кроме того, комитет хочет добиться полной переработки всех одноразовых стаканов к 2023 году.

Если же этого не произойдет, парламентарии предлагают запретить использовать такую посуду в кофейнях.

Некоторые заведения общественного питания в Великобритании сегодня делают скидки тем клиентам, которые приносят для покупки кофе свои собственные чашки.

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