Греция начала борьбу с пластиковыми пакетами

Греция приняла меры по выведению из оборота пластиковых пакетов для покупок. Именно они являются основным предметом, загрязняющим окружающую среду.

«Пластиковый пакет должен уйти из нашего привычного потребления. Мы стремимся изменить поведение потребителей, чтобы они как граждане понимали экологические последствия», — заявил замминистра окружающей среды Греции Сократис Фамеллос.

В качестве одной из мер с 1 января 2018 года одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах станут платными: за каждый будут взимать 4 евроцента (2,75 рубля). С 1 января 2019 года цена вырастет до 9 евроцентов (6,2 рубля).

При этом от уплаты освобождаются киоски и рынки, где пакет считается упаковкой, а не средством переноски продуктов. Если сверхтонкий полиэтиленовый пакет был использован из соображений гигиены или для первичной упаковки продуктов, он также останется бесплатным, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, по программе выхода из долгового кризиса, Греция должна получить в течение трех лет €86 млрд. Афины обязуются ввести режим экономии, предусматривающий ряд экономических реформ.