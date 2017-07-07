Греции предоставят третий транш финансовой помощи в размере €8,5 млрд. Выделение средств одобрил совет директоров Европейского стабилизационного механизма (ESM).

О своем решении ESM сообщил в пятницу, 7 июля. В сообщении подчеркивается, что основную часть суммы (€7,7 млрд) Греция может получить уже в понедельник, 10 июля.

Ранее международное агентство Moody’s сообщило, что Афинам удалось реализовать ряд непопулярных в Греции мер (повышение налогов, снижение пенсий и т. п.) по оздоровлению экономики. В этой связи агентство впервые за последние два года повысило рейтинг страны с Caa3 до Caa2, напоминает «Лента.ру».

Согласно программе о выходе из долгового кризиса, Греция должна получить в течение трех лет €86 млрд. Афины со своей стороны обязуются ввести режим экономии, предусматривающий ряд экономических реформ.