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В Китае запретят выпуск 553 моделей автомобилей в 2018 году

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Huang Jiexian
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С 1 января 2018 года в Китае вступает в силу запрет на выпуск 553 моделей легковых автомобилей, которые превышают предельно допустимый уровень вредных выбросов и расходуют слишком много топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Центр автомобильных технологий Китая (China Vehicle Technology Service Center).

Подобное решение принято в рамках борьбы с загрязнением экологии.

Запрет коснется производства некоторых седанов Audi, Mercedes Benz, Chevrolet.

Отмечается, что 553 модели, которые снимут с продажи составляют незначительную часть всего авторынка Китая. При этом список запрещенных авто будет расширяться, исходя из данных о вредных выбросах.

Также правительство КНР намерено популяризировать среди населения электромобили. Китайский автопарк будет активно пополняться гибридами и электрокарами, чтобы к 2030 году таких автомобилей насчитывалось около 40%.

28 декабря портал iz.ru сообщил, что российский автоконцерн «АвтоВАЗ» намерен снять с производства седан Lada Priora. По неофициальной информации, последние модели соберут до начала лета 2018 года.

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