Семья мальчика в худи H&M переедет из Стокгольма ради безопасности

Расистский скандал вокруг рекламной кампании H&M продолжает набирать обороты. Семья мальчика, сфотографировавшегося в худи «Крутейшая обезьянка в джунглях», решила переехать из Стокгольма, поскольку опасается за свою безопасность.

Мать пятилетней модели Терри Манго рассказала BBC News, что в адрес семьи стали поступать угрозы от темнокожих после того, как она отказалась судиться с H&M и выступила в поддержку компании.

«Я уважаю мнение других людей по этому вопросу. Я знаю, что расизм существует, но это худи говорит о расизме? Нет, не говорит», — заявила женщина.

Тем не менее она отметила, что семья решила покинуть Стокгольм, поскольку опасается за свою безопасность. Они пошли на этот шаг после погромов в магазинах H&M в южноафриканском Йоханнесбурге, устроенных активистами леворадикальной партии «Борцы за экономическую свободу».

Что же касается мальчика, то он «понятия не имеет, что происходит». Женщина отметила, что ему всего пять лет, и он не испытал на себе расизма.

«Я просто хочу, чтобы у него было невинное детство», — заявила Манго.