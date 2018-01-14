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Появилось видео разгрома магазинов H&M радикалами в ЮАР

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Фото: REUTERS/TWITTER/@ABRAMJEE
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В сети появилась видеозапись погромов, которые устроили 13 января активисты леворадикальной партии ЮАР «Борцы за экономическую свободу» у магазинов компании H&M. Таким образом люди выразили протест против рекламы, на которой темнокожий ребенок был одет в толстовку с надписью «Самая классная обезьянка в джунглях».

Полная версия видео появилась на сайте телеканала RT.

В городе Йоханнесбург полиция была вынуждена вмешаться и применить резиновые пули, чтобы разогнать собравшихся. Протестующие не только разгромили магазины, но и унесли часть вещей с собой. В районе Менлин столицы в Претории активисты раскидали стойки с одеждой. 

Скандал, связанный с шведской компанией H&M, разгорелся в январе после публикации фотографии с чернокожим ребенком, которую многие сочли оскорбительной для чернокожих людей. 

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