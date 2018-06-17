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Эксперт прокомментировал намерение Зеехофера предъявить Меркель ультиматум

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал информацию СМИ о том, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) намерены выдвинуть ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по теме нелегальной миграции.

«Это вопрос, который разделяет позиции двух ведущих партий», — сказал эксперт в интервью телеканалу RT.

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Он отметил, что Зеехофер как раз занимается вопросами, связанными с допуском мигрантов в страну. 

«Ранее он был премьер-министром Баварии. В разгар миграционного кризиса через нее направлялся миллионный поток беженцев из стран Ближнего Востока, а баварцы испытали на себе все проблемы», — рассказал Топорнин.

По его словам, также ситуацию подогревает то, что в Евросоюзе не могут прийти к общему решению по данному вопросу.

Ранее издание Bild сообщало, что министр и ХСС намерены дать Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы беженцев. 

Также Зеехофер признался на совещании членов правительства, что неоднократно подвергал сомнению возможность дальнейшей работы с Меркель.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — заявил он.

По данным СМИ, в ближайшее время Меркель планирует провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами Евросоюза.

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