Мэй одобрила утвердительное решение парламента о Brexit

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что решение парламента одобрить правительственный вариант законопроекта о Brexit поможет сделать выход из Евросоюза упорядоченным.

«Это важный шаг в реализации спокойного и упорядоченного выхода из ЕС — такого, за который проголосовал народ», — сообщила Мэй в Twitter.

Также она отметила, что в течение следующих нескольких недель будет опубликована более подробная информация о будущих отношениях с ЕС.

Палата лордов британского парламента ранее простым большинством окончательно утвердила правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Таким образом, парламентарии больше не смогут внести правки в законопроект о Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем.

Далее законопроект поступит на утверждение королевы, после чего обретет статус закона.

Ранее британские СМИ сообщали о желании Мэй отсрочить полноценный Brexit до 2023 года.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

20 мая лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что власти страны намерены провести референдум о независимости, как только станут понятны условия выхода Великобритании из Евросоюза.



