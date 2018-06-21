Прямой эфир
Сюжет:

Мэй одобрила утвердительное решение парламента о Brexit

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что решение парламента одобрить правительственный вариант законопроекта о Brexit поможет сделать выход из Евросоюза упорядоченным.

«Это важный шаг в реализации спокойного и упорядоченного выхода из ЕС — такого, за который проголосовал народ», — сообщила Мэй в Twitter.

Также она отметила, что в течение следующих нескольких недель будет опубликована более подробная информация о будущих отношениях с ЕС.

Палата лордов британского парламента ранее простым большинством окончательно утвердила правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Таким образом, парламентарии больше не смогут внести правки в законопроект о Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем.

Далее законопроект поступит на утверждение королевы, после чего обретет статус закона.

Ранее британские СМИ сообщали о желании Мэй отсрочить полноценный Brexit до 2023 года.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

20 мая лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что власти страны намерены провести референдум о независимости, как только станут понятны условия выхода Великобритании из Евросоюза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле ответили на вопрос о связях Москвы с «главным спонсором Brexit»
Британские СМИ обвиняют Россию в связи со спонсировавшим Brexit бизнесменом


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017