Вице-премьер Италии раскритиковал «наглого» Макрона

Вице-премьер Италии и глава министерства внутренних дел страны Маттео Сальвини назвал французского президента Эммануэля Макрона наглецом после его заявления об отсутствии проблем с мигрантами в Италии.

Как пишет издание Corriere della Sera, по мнению Сальвини, проблема мигрантов в Италии возникла в том числе как результат политики Франции, которая не пускает мигрантов к себе. Он отметил, что на содержание беженцев итальянское правительство вынуждено тратить более €5 млрд.

«Для наглого Макрона это не проблема, мы призываем его прекратить оскорбления и показать великодушие фактами, открыв многие французские порты для мигрантов», — заявил вице-премьер Италии.

23 июня Макрон призвал Евросоюз ввести финансовые санкции против стран ЕС, которые безосновательно отказывают мигрантам в праве на убежище. Неделей ранее французский лидер раскритиковал европейскую систему приема беженцев и оказания помощи вынужденным переселенцам. Заявления президент сделал на фоне скандала с судном Aquarius. Итальянские власти закрыли порт для судна с 629 мигрантами на борту.