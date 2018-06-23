Не менее 400 мигрантов спасены у берегов Испании

Сотрудники морской спасательной службы Испании перехватили у берегов страны 15 лодок с мигрантами. В ходе трех операций были спасены не менее 418 мигрантов.

По данным «Интерфакса», 262 человека спасли в Гибралтарском проливе — мигрантов направили в порты Андалуссии. В Средиземном море спасли 27 человек, 129 беженцев обнаружили на лодке в Атлантике.

10 июня власти Италии не дали причалить судну Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee, перевозившему более 600 спасенных нелегальных мигрантов. Этих беженцев приняли в испанской Валенсии.