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Не менее 400 мигрантов спасены у берегов Испании

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Фото: Global Look Press/Laurin Schmid/SOS Mediterranee
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Сотрудники морской спасательной службы Испании перехватили у берегов страны 15 лодок с мигрантами. В ходе трех операций были спасены не менее 418 мигрантов.

По данным «Интерфакса», 262 человека спасли в Гибралтарском проливе — мигрантов направили в порты Андалуссии. В Средиземном море спасли 27 человек, 129 беженцев обнаружили на лодке в Атлантике.

10 июня власти Италии не дали причалить судну Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee, перевозившему более 600 спасенных нелегальных мигрантов. Этих беженцев приняли в испанской Валенсии.

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