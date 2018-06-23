Макрон призвал к санкциям против стран с антимигрантской позицией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к финансовым санкциям против стран Евросоюза, которые безосновательно отказывают мигрантам в праве на убежище.

По итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом политик заявил, что «положительно относится к идее создания соответствующего механизма на случай таких ситуаций», сообщает ТАСС.

Неделей ранее французский лидер раскритиковал европейскую систему приема беженцев и оказания помощи вынужденным переселенцам. По мнению Макрона, она несовершенна.

10 июня в Италии разгорелся скандал после того, как судно Aquarius с 629 мигрантами на борту не пустили в порты страны. Политики стран ЕС начали обвинять друг друга в неправильной миграционной политике. В итоге вынужденных переселенцев приняла Испания.

Непростая ситуация сложилась в Германии, где произошел раскол внутри правящего политического объединения партий ХСС/ХДС из-за миграционной политики канцлера Ангелы Меркель, отставки которой хочет почти каждый второй немец. Министр внутренних дел страны и глава «Христианско-социального союза» (ХСС) Хорст Зеехофер дал ей две недели, чтобы решить проблему. Сам он предлагает отказывать беженцам в убежище, чтобы те его получали в стране, куда впервые они прибыли. Меркель с этим не согласна.

24 июня в Брюсселе состоится неформальная встреча лидеров стран Евросоюза по теме миграции. При этом Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию, которые отказываются принимать беженцев, на встречу не пригласили.

По данным европейского статистического агентства Eurostat, численность просителей убежища в ЕС в прошлом году составила около 650 тыс. человек, против 1,2 млн в 2015–2016 годах. Основной поток приходится на Италию, Грецию и Испанию. С начала 2018 года эти страны приняли 40, 35 и 25% соответственно.