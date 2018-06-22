Почти половина немцев выступает за отставку Меркель

Почти половина немцев высказалась за отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на результаты опроса института исследования YouGov.

Мнения респондентов разделились практически поровну. Так, 43% респондентов высказались за смену главы правительства, 42% опрошенных немцев считают лучшим вариантом, если Меркель останется на посту канцлер. Остальные 15% не определились во мнении, сообщает «РИА Новости».

Сообщается, что за то, чтобы Меркель осталась на своем посту высказались респонденты, выражающие поддержку альянсу ХДС/ХСС под ее руководством. Среди сторонников партии «Зеленые» ее поддерживают 66%. Кроме того, результаты опроса показали: 32% немцев считают, что правительственная коалиция распадется на фоне кризиса из-за миграционной политики.

Ранее сообщалось, что Меркель получила ультиматум от ХСС и министра внутренних дел страны Хорста Зеехофера по вопросу контроля нелегальной миграции. Он потребовал, чтобы до саммита ЕС проблема беженцев должна быть урегулирована на уровне Европы.

1 июля, после саммита ЕС, канцлер должна проинформировать руководство ХДС об итогах переговоров с представителями Австрии, Греции и Италии, страдающих от наплыва мигрантов.

Миграционный кризис разразился в Германии в 2015 году, тогда в страну въехало более 1,3 млн человек.