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Почти половина немцев выступает за отставку Меркель

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Почти половина немцев высказалась за отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на результаты опроса института исследования YouGov.

Мнения респондентов разделились практически поровну. Так, 43% респондентов высказались за смену главы правительства, 42% опрошенных немцев считают лучшим вариантом, если Меркель останется на посту канцлер. Остальные 15% не определились во мнении, сообщает «РИА Новости».

Сообщается, что за то, чтобы Меркель осталась на своем посту высказались респонденты, выражающие поддержку альянсу ХДС/ХСС под ее руководством. Среди сторонников партии «Зеленые» ее поддерживают 66%. Кроме того, результаты опроса показали: 32% немцев считают, что правительственная коалиция распадется на фоне кризиса из-за миграционной политики.

Ранее сообщалось, что Меркель получила ультиматум от ХСС и министра внутренних дел страны Хорста Зеехофера по вопросу контроля нелегальной миграции. Он потребовал, чтобы до саммита ЕС проблема беженцев должна быть урегулирована на уровне Европы.

1 июля, после саммита ЕС, канцлер должна проинформировать руководство ХДС об итогах переговоров с представителями Австрии, Греции и Италии, страдающих от наплыва мигрантов.

Миграционный кризис разразился в Германии в 2015 году, тогда в страну въехало более 1,3 млн человек.

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