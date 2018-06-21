Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7

Американский президент Дональд Трамп бросил конфеты в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель на состоявшемся в Канаде саммите «большой семерки».

Об этом жесте лидера США рассказал американский аналитик Иэн Бреммер телеканалу CBS.

По его словам, под конец саммита, когда Меркель и канадский премьер-министр Джастин Трюдо пытались убедить Трампа подписать коммюнике, американский лидер был явно недоволен этим.

«Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен, что объединяются против него», — рассказал Бреммер.

В итоге в этот момент президент США встал, вынул из кармана пиджака две жевательные конфеты «Старбёртс», бросил их на стол и сказал немецкому канцлеру следующее: «Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю».

Саммит формата G7 прошел 8–9 июня в Квебеке. Встреча состоялась на фоне серьезных разногласий между Соединенными Штатами и их партнерами.

По итогам переговоров Меркель заявила, что встреча была разочаровывающей, но формат необходимо сохранить.