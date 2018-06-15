Меркель заявила о приверженности ФРГ к повышению расходов на оборону

Германия по-прежнему придерживается цели повышения расходов на оборону до 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), но добиться этого не сможет в ближайшие 10 лет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политик добавила, что оборонный бюджет страны необходимо развивать, пишет ТАСС.

«Это мы, бесспорно, делаем, хотя, если реально оценивать, 2% не достигнем», — признала Меркель.

Одновременно Меркель указала на то, что ФРГ достигнет другой цели НАТО — 20% расходов на оборону направит на закупки новых вооружений.

Ранее в ходе той же пресс-конференции генсек НАТО отметил, что альянс намерен активизировать диалог с Россией.

8 июня ряд стран НАТО приняли документ об усилении восточного фланга альянса, а в начале месяца немецкие СМИ сообщили, что организация планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России».