Меркель заявила о приверженности ФРГ к повышению расходов на оборону
Германия по-прежнему придерживается цели повышения расходов на оборону до 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), но добиться этого не сможет в ближайшие 10 лет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Политик добавила, что оборонный бюджет страны необходимо развивать, пишет ТАСС.
«Это мы, бесспорно, делаем, хотя, если реально оценивать, 2% не достигнем», — признала Меркель.
Одновременно Меркель указала на то, что ФРГ достигнет другой цели НАТО — 20% расходов на оборону направит на закупки новых вооружений.
Ранее в ходе той же пресс-конференции генсек НАТО отметил, что альянс намерен активизировать диалог с Россией.
8 июня ряд стран НАТО приняли документ об усилении восточного фланга альянса, а в начале месяца немецкие СМИ сообщили, что организация планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России».