Швеция предложила запретить мигрантам выбирать страну ЕС для убежища

Мигранты, прибывшие в Европу, не могут сами выбирать государство, в котором хотят остаться, страны Евросоюза (ЕС) должны быть едины в этом подходе к проблеме мигрантов.

Об этом в воскресенье, 24 июня, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, прибывший на неформальную встречу лидеров объединения в Брюсселе.

«Беженцы не могут сами выбирать себе страну, где потом подавать заявление. И в этом, я думаю, мы все должны быть едины», — приводит его слова ТАСС.

Шведский премьер добавил, что некоторые страны не хотят принимать ответственность за мигрантов, но члены ЕС должны попытаться найти решение вопроса миграции.

В середине июня лидер Франции Эммануэль Макрон раскритиковал европейскую систему приема мигрантов, а премьер Италии предложил создать центры по приему мигрантов в их странах.

Официальный саммит Евросоюза по вопросам мигрантов состоится 28–29 июня в Брюсселе. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила сегодня, что не ждет, что в ходе него будут приняты окончательные решения.