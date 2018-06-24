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Меркель не ожидает скорого решения миграционной проблемы

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Фото: REUTERS/Eric Vidal
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Немецкий канцлер Ангела Меркель не ждет окончательного решения миграционного вопроса на саммите Евросоюза (ЕС) в конце июня.

Об этом она заявила в воскресенье, 24 июня, по прибытии в Брюссель на неформальную рабочую встречу лидеров стран ЕС.

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Меркель добавила, что вопросы миграции будут обсуждаться европейскими политиками и сегодня. «Следует обдумать, что важно для каждого (из 28 стран — участниц ЕС. — Ред.)», — приводит ее слова ТАСС.

Сегодняшняя встреча «крайне важна для того, чтобы ответить на вопрос, сможем ли мы в ближайшие дни заключить двух- и трехсторонние соглашения» по преодолению кризиса, добавила Меркель.

На этой неделе она сообщила, что Германия и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ Евросоюза,

В середине июня ЕС отказал немецкому канцлеру в созыве экстренного саммита по миграционному кризису. 

15 июня лидер Франции Эммануэль Макрон раскритиковал европейскую систему приема мигрантов, а премьер Италии предложил создать центры по приему мигрантов в их странах.

Миграционные проблемы грозят расколом европейского сообщества и закрытием границ, заявил в воскресенье глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези.

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