Меркель не ожидает скорого решения миграционной проблемы

Немецкий канцлер Ангела Меркель не ждет окончательного решения миграционного вопроса на саммите Евросоюза (ЕС) в конце июня.

Об этом она заявила в воскресенье, 24 июня, по прибытии в Брюссель на неформальную рабочую встречу лидеров стран ЕС.

Меркель добавила, что вопросы миграции будут обсуждаться европейскими политиками и сегодня. «Следует обдумать, что важно для каждого (из 28 стран — участниц ЕС. — Ред.)», — приводит ее слова ТАСС.

Сегодняшняя встреча «крайне важна для того, чтобы ответить на вопрос, сможем ли мы в ближайшие дни заключить двух- и трехсторонние соглашения» по преодолению кризиса, добавила Меркель.

На этой неделе она сообщила, что Германия и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ Евросоюза,

В середине июня ЕС отказал немецкому канцлеру в созыве экстренного саммита по миграционному кризису.

15 июня лидер Франции Эммануэль Макрон раскритиковал европейскую систему приема мигрантов, а премьер Италии предложил создать центры по приему мигрантов в их странах.

Миграционные проблемы грозят расколом европейского сообщества и закрытием границ, заявил в воскресенье глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези.