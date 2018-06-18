Глава МВД ФРГ подтвердил готовность ввести контроль за мигрантами на границах
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что его ведомство готово начать масштабный контроль за мигрантами на границах страны. Как он заявил в понедельник, 18 июня, такие меры будут приняты, «если переговоры на европейском уровне не приведут к успеху».
По данным ТАСС, в целом глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) выразил удовлетворение, что демократы, возглавляемые канцлером Ангелой Меркель, поддержали план противодействия нелегальной миграции.
«Мы не держим под контролем миграцию, здесь мы должны еще много работать», — напомнил он.
Ранее в понедельник стало известно, что Меркель приняла условия министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера и баварского Христианско-социального союза (ХСС) по вопросу контроля нелегальной миграции.
1 июля, после саммита ЕС на высшем уровне, Меркель проинформирует руководство Христианско-демократического союза (ХДС), главой которого является, об итогах переговоров с представителями Австрии, Греции и Италии, страдающих от наплыва мигрантов.
Накануне Зеехофер заявил, что не может больше работать с действующим немецким канцлером.