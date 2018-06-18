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Глава МВД ФРГ подтвердил готовность ввести контроль за мигрантами на границах

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что его ведомство готово начать масштабный контроль за мигрантами на границах страны. Как он заявил в понедельник, 18 июня, такие меры будут приняты, «если переговоры на европейском уровне не приведут к успеху».

По данным ТАСС, в целом глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) выразил удовлетворение, что демократы, возглавляемые канцлером Ангелой Меркель, поддержали план противодействия нелегальной миграции.

«Мы не держим под контролем миграцию, здесь мы должны еще много работать», — напомнил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Меркель приняла условия министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера и баварского Христианско-социального союза (ХСС) по вопросу контроля нелегальной миграции. 

1 июля, после саммита ЕС на высшем уровне, Меркель проинформирует руководство Христианско-демократического союза (ХДС), главой которого является, об итогах переговоров с представителями Австрии, Греции и Италии, страдающих от наплыва мигрантов.

Накануне Зеехофер заявил, что не может больше работать с действующим немецким канцлером.

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