Более 450 мигрантов спасены у побережья Ливии

Ливийской береговой охране удалось спасти 458 мигрантов в ходе двух операций в Средиземном море у западного побережья Ливии.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя ливийских ВМС бригадного генерала Айюба Касема, около 361 человек находились на двух резиновых лодках в 52 км от побережья города Эль-Хомс.

Еще 97 мигрантов были спасены недалеко от города Злитан. Все спасенные были отправлены на военную базу в ливийской столице Триполи, а затем переведены в центр приема мигрантов. Касем уточнил, что в лодках находились 70 детей.