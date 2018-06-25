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Более 450 мигрантов спасены у побережья Ливии

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Фото: REUTERS/Hani Amara
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Ливийской береговой охране удалось спасти 458 мигрантов в ходе двух операций в Средиземном море у западного побережья Ливии.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя ливийских ВМС бригадного генерала Айюба Касема, около 361 человек находились на двух резиновых лодках в 52 км от побережья города Эль-Хомс.

Еще 97 мигрантов были спасены недалеко от города Злитан. Все спасенные были отправлены на военную базу в ливийской столице Триполи, а затем переведены в центр приема мигрантов. Касем уточнил, что в лодках находились 70 детей.

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