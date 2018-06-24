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Меркель назвала образцовым соглашение с Турцией по мигрантам

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Соглашение между Евросоюзом и Турцией по мигрантам хорошо исполняется, заявила в воскресенье, 24 июня, немецкий канцлер Ангела Меркель.

Европа должна выплатить Анкаре в рамках этих договоренностей второй транш помощи, средства идут на содержание мигрантов, напомнила она по окончании неформальной встречи лидеров 16 стран ЕС, посвященной миграции.

Говоря о соглашении с Турцией, Меркель отметила, что его действенность отметили все представители стран ЕС.

«Мы сегодня констатировали, что соглашение между ЕС и Турцией является образцовым», — цитирует канцлера ФРГ ТАСС.

В 2015 году ЕС и Анкара заключили соглашение по миграции, согласно которому Турция закрыла свои границы для мигрантов в ЕС. Брюссель обязался выделить Турции €3 млрд и пообещал ускорить переговоры о безвизовом режиме и приеме Турции в ЕС.

Позже ЕС согласился удвоить сумму помощи Турции, но визовый вопрос так и не был решен.

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