ФРГ и Франция поддержали планы по укреплению внешних границ ЕС

Германия и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ Евросоюза, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Мы поддерживаем планы Еврокомиссии и австрийского председательства в Совете ЕС об усилении защиты внешних границ», — сказала Меркель.

Канцлер также заявила о готовности двух стран «совместно противостоять нелегальной вторичной миграции», передает «РИА Новости».

18 июня глава правительства ФРГ заявила, что меры по контролю над миграционными потоками на границе Германии могут привести к негативному «эффекту домино» в Евросоюзе.