Прямой эфир

ФРГ и Франция поддержали планы по укреплению внешних границ ЕС

0
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ Евросоюза, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Мы поддерживаем планы Еврокомиссии и австрийского председательства в Совете ЕС об усилении защиты внешних границ», — сказала Меркель.

Канцлер также заявила о готовности двух стран «совместно противостоять нелегальной вторичной миграции», передает «РИА Новости».

18 июня глава правительства ФРГ заявила, что меры по контролю над миграционными потоками на границе Германии могут привести к негативному «эффекту домино» в Евросоюзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Франция надеется выйти с ФРГ на соглашение по еврозоне 19 июня
Меркель предупредила об «эффекте домино» из-за контроля на границе ФРГ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017