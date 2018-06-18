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Франция надеется выйти с ФРГ на соглашение по еврозоне 19 июня

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Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
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Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует добиться на предстоящей 19 июня встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддержки Германией идеи реформы еврозоны.

«Мы надеемся, что будет достигнута значительная договоренность», — сообщил один из советников французского лидера, слова которого передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, это соглашение должно предусматривать инициативы по созданию специального бюджета еврозоны, а также особого «механизма безопасности», направленного на поддержку проблемных банков.

Четырехчасовая встреча Макрона и Меркель состоится 19 июня в окрестностях Берлина.

Среди других тем, вынесенных обсуждение, — вопрос о совместной европейской системе обороны, а также проблема приема и размещения мигрантов и беженцев.

Ранее стало известно, что Евросоюз не планирует созыв экстренного саммита по миграции, к проведению которого призывала канцлер ФРГ.

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