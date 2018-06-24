Трамп потребовал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости высылать из страны нелегальных мигрантов без судебных разбирательств.

Американский лидер заявил, что нельзя позволить мигрантам «вторгаться в страну».

«Как только кто-то приезжает, мы должны немедленно, без судей и судебных дел, отправлять их обратно — туда, откуда они прибыли», — написал Трамп в Twitter, добавив, что «большинство детей прибывают без родителей».

Он подчеркнул, что «миграционная система США является насмешкой над хорошей миграционной политикой, законом и порядком».

Ранее сообщалось, что временные палаточные города для 25 тыс. мигрантов планируется создать на заброшенных аэродромах ВМС в штате Алабама. Также два лагеря для 47 тыс. мигрантов предлагается разместить на территории неиспользуемых военных баз ВМС около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии.