Прямой эфир

Трамп потребовал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости высылать из страны нелегальных мигрантов без судебных разбирательств.

Американский лидер заявил, что нельзя позволить мигрантам «вторгаться в страну».

«Как только кто-то приезжает, мы должны немедленно, без судей и судебных дел, отправлять их обратно — туда, откуда они прибыли», — написал Трамп в Twitter, добавив, что «большинство детей прибывают без родителей».

Он подчеркнул, что «миграционная система США является насмешкой над хорошей миграционной политикой, законом и порядком».

Ранее сообщалось, что временные палаточные города для 25 тыс. мигрантов планируется создать на заброшенных аэродромах ВМС в штате Алабама. Также два лагеря для 47 тыс. мигрантов предлагается разместить на территории неиспользуемых военных баз ВМС около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мексика направит в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами
Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017