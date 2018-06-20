Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается.

На данный момент текст документа администрация президента не распространила. По предварительной информации, указ позволит задерживать нелегальных мигрантов на границе вместе с детьми, чтобы не разделять семьи, сообщает ТАСС.

Церемония подписания прошла в Овальном кабинете Белого дома. На ней также присутствовали министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен и вице-президент Майкл Пенс.

19 июня Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью обеспечения безопасности страны. По его словам, власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой, а для этого им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны целые семьи, незаконно въехавшие на территорию Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что с середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.