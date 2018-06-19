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Трамп объяснил разделение семей нелегальных мигрантов на границе США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью ради безопасности страны.

По его словам, главная цель властей — прекратить кризис на границе и получить возможность задерживать и выдворять из страны семьи, незаконно въехавшие на территорию США, пишет «Газета.ру».

Также американский лидер считает, что арест нелегалов неизбежно влечет за собой меры, подобные разделению семей, хотя это может выглядеть некорректно.

19 июня стало известно, что Трамп пригрозил лишить помощи страны, которые «посылают» в США нелегальных мигрантов. Трамп неоднократно говорил о необходимости пересмотра миграционного законодательства в США и выступал против цепной миграции. Ранее он заявил о том, что по лотерее Green Card в Америку приезжают «не самые лучшие люди».

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