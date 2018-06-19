Трамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп крепко обнял государственный флаг после своего выступления в Вашингтоне по случаю 75-летия Национальной федерации независимых предпринимателей США.
Сразу после того, как Трамп закончил речь и поблагодарил аудиторию, он сначала поддержал присутствующих на выступлении аплодисментами, а затем с улыбкой подошел к флагу и примерно на пять секунд заключил его в свои объятия.
В конце апреля в ходе визита в Мичиган президент США не справился с зонтиком, который порывом ветра выгнуло наизнанку.