Трамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп крепко обнял государственный флаг после своего выступления в Вашингтоне по случаю 75-летия Национальной федерации независимых предпринимателей США.

During a speech to business owners, Trump frequently turned his attention to a defense of the immigration policy that has come under fire for its treatment of children. He concluded with a deep embrace of an American flag that was on stage beside him.https://t.co/MRRywaLgYu — Twitter Moments (@TwitterMoments) June 19, 2018

Сразу после того, как Трамп закончил речь и поблагодарил аудиторию, он сначала поддержал присутствующих на выступлении аплодисментами, а затем с улыбкой подошел к флагу и примерно на пять секунд заключил его в свои объятия.

В конце апреля в ходе визита в Мичиган президент США не справился с зонтиком, который порывом ветра выгнуло наизнанку.